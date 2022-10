SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico americano Jack White passeou pelas ruas de São Paulo e comprou alguns discos de vinil antes de seu show na cidade. O guitarrista, atração do Popload Festival, que acontece nesta quarta (12), publicou as imagens em sua conta oficial no Instagram.

"Jack comprando alguns EPs brasileiros de sete polegadas de um vendedor de rua em São Paulo", diz a legenda das fotos. "Um EP de sete polegadas toca em 33 1/3 rotações por minuto e contém diversas músicas, normalmente quatro, e tem um pequeno buraco no meio para indicar ao tocador que ele deve ser reproduzido na velocidade reduzida. Foto de David Swanson."

As imagens mostram White, com os cabelos azuis, no que parece ser a Avenida Paulista, com o Masp (Museu de Arte de São Paulo) ao fundo. Ele é visto mostrando os pequenos vinis de nomes como Ray Charles e Frank Sinatra, ao seu fotógrafo.

White, que este ano lançou dois álbuns de inéditas --"Fear of the Dawn", em abril, e "Entering Heaven Alive", em julho-- é conhecido por ser um amante de equipamentos de música analógicos e por gravar em fita, ainda que nos novos trabalhos ele tenha experimentando o uso de samples e de produção eletrônica. Ele prensa vinis em sua gravadora, a Third Man Records.

"Usei de tudo. Computadores com Pro Tools, fita analógica, diferentes gravadores de fita, entre outras coisas. Gravei coisas no microfone do computador e coisas em equipamentos dos anos 1930. Gravei o que sentia que estava certo no momento. Aprendi a editar no computador. A edição da música 'Into the Twilight' é tão intensa e detalhada que nunca poderia ter sido feita em fita. Ou demoraria seis meses para fazer algo assim", ele disse em entrevista à Folha sobre os álbuns recentes.

White toca nesta quarta no Popload Festival, evento que acontece no Centro Esportivo Tietê, no centro de São Paulo. Além do ex-guitarrista e vocalista dos White Stripes, o evento conta com shows de Cat Power, Pixies, Chet Faker e Fresno com Pitty.