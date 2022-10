SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jup do Bairro foi às redes sociais dizer que foi boicotada após ter o som de seu show no Popload Festival cortado antes de a apresentação terminar. Ela se apresentou no começo da tarde desta quarta, dia 12, no evento que acontece em São Paulo. Horas depois, a organização publicou um pedido de desculpas a ela.

"Foi boicote com a única atração preta e travesti do palco", Jup do Bairro escreveu no Twitter, antes de gravar um vídeo no Instagram explicando com mais detalhes o que chamou de "uma das piores cenas, uma cena inédita, que nunca aconteceu" na vida dela.

"Tudo atrasou aqui e, em vez de descontar em quem atrasou, foi descontado exatamente em mim", ela disse. "O Lúcio [Ribeiro, jornalista e cabeça por trás do site Popload] está aqui, a gente vai trocar uma ideia, mas [o pronunciamento] é para vocês ficarem cientes. Meu compromisso é com vocês, meu público, quem me segue."

A cantora afirmou que não conseguiu finalizar o show, que a música foi cortada enquanto ela e sua banda tocavam, e que a Time For Fun, que organiza o festival, foi rude com ela desde sua contratação. "Parecia que a gente estava pressentindo. A gente não conseguiu executar o nosso show."

Ela ainda lamentou que não conseguiu apresentar os integrantes de sua banda ao público.

Horas depois, a página oficial do Popload no Instagram publicou um pedido de desculpas à artista. "Jup do Bairro, você é uma potência! Desculpa por não entregarmos o que você realmente merece. Estamos com a escuta aberta e esperamos estar juntos em futuras oportunidades", diz o texto.

O Popload Festival acontece nesta quarta, no Centro Esportivo Tietê, no centro de São Paulo. Além de Jup do Bairro, o evento tem como atrações principais Jack White e Pixies.