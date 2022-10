SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kazuki Takahashi, autor e criador do mangá Yu-Gi-Oh!, morreu afogado após tentar salvar uma mulher e uma criança, diz testemunha que presenciou a tragédia.

O corpo do artista japonês de 60 anos foi encontrado em julho flutuando nas águas de Nago, em Okinawa. Segundo a Guarda Costeira japonesa, ele vestia um equipamento de mergulho.

Uma reportagem do jornal militar Stars and Stripes indicou os detalhes trágicos de como Takahashi perdeu a vida, quando três pessoas foram engolidas por uma forte correnteza.

De acordo com as pessoas no local, Kazuki mergulhou no rio na esperança de trazer uma mulher e a filha dela de 11 anos de volta à costa em 4 de julho.

O major Robert Bourgeau, um oficial do Exército dos EUA de 49 anos e instrutor de mergulho, tentou ajudar o artista e, embora ele pessoalmente não tenha encontrado Takahashi durante a missão de resgate, várias pessoas disseram ao site que viram o artista tentando ajudar.

Foram encontradas marcas de mordida no corpo do autor, provavelmente de tubarões e outros animais marinhos. Segundo a autópsia, elas devem ter sido feitas após a morte do artista.

Takahashi trabalhou como mangaká por cerca de 40 anos e sua criação mais popular foi a série "Yu-Gi-Oh!" para a revista Weekly Shonen Jump entre 1996 e 2004. A história se tornou anime, jogo de cartas de enorme sucesso no início dos anos 2000 e inspiração para inúmeros videogames.

O mangá conta a história de Yugi Muto, garoto que gosta de jogos e sofre com algumas intimidações. Tudo muda quando ele ganha um jogo egípcio do avô e recebe o espírito de um jogador misterioso.

Segundo o Kyodo News, Yu-Gi-Oh! foi reconhecido pelo Guinness World Records em 2011 como o jogo de cartas mais vendido do mundo após vender mais de 25 bilhões de conjuntos.

Em 2015, Takahashi foi premiado com o Inkpot Award da Comic-Con International por sua contribuição aos quadrinhos, ficção científica e fantasia, cinema, televisão, animação e fandom.