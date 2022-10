SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Brendan Fraser, de 53 anos, se emocionou ao ser ovacionado de pé por sua atuação no filme "The Whale", após exibição no London Film Festival 2022.

"The Whale" é dirigido por Darren Aronofsky ("Cisne Negro") e conta a história de um professor obeso que decide comer até morrer, ao mesmo tempo que decide se reaproximar da filha adolescente, interpretada por Sadie Sink ("Stranger Things").Para viver o personagem, o ator contou ter ganhado peso e adotado o uso de próteses de 130 kg e que passou por sessões diárias de seis horas de maquiagem durante as filmagens.

Fraser já havia chorado ao ser aplaudido por seis minutos no Festival de Cinema de Veneza, no início de setembro. Ele também foi premiado com o troféu de melhor ator pelo papel no Toronto International Film Festival 2022.

O filme já é considerado pela crítica especializada como uma das principais apostas a prêmios como o Oscar e Globo de Ouro.

O astro, conhecido por filmes como "A Múmia" e "George, o Rei da Floresta", passou 12 anos sem protagonizar um filme de destaque. Seu "sumiço" é atribuído a problemas físicos e um assédio sexual mantido em segredo pelo ator por vários anos.

No entanto, parece que ele voltou para valer. Em 2023, o ator também estará no elenco "Killers of the Flower Moon" ao lado de Leonardo DiCaprio. O longa-metragem é dirigido por Martin Scorsese.

"The Whale" está previsto para estrear no início de dezembro nos Estados Unidos. Ainda não há data de lançamento do filme no Brasil.