SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O best-seller "Tudo É Rio", livro de estreia da escritora mineira Carla Madeira, vai virar filme. A adaptação será feita pela produtora Boutique Filmes, a mesma responsável por transformar "Rota 66", de Caco Barcellos, em série no Globoplay.

A obra entrelaça a história da prostituta Lucy com a de Dalva e Venâncio, casal que tem a vida transformada pela morte violenta do filho. Foi o segundo livro de ficção mais vendido no Brasil em 2021, atrás apenas de "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, colunista da Folha.

"Levar o 'Tudo É Rio' para o cinema é uma grande expectativa minha e dos leitores. Ao escrever, sempre imaginei as cenas, as músicas, a luz. É um livro muito imagético", diz a autora. "Sei que é um desafio imenso por ser uma obra de acontecimentos intensos, poéticos e brutais. O sagrado e o profano. O delicado e o violento. Tudo muito visceral", completa ela. Ainda não há previsão de estreia.

Será a segunda obra de Madeira adaptada para o audiovisual. A Boutique também é responsável por levar para as telas "Véspera", lançado por ela no fim do ano passado.