SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena de sexo logo no 3º capítulo de "Travessia" entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) tem dado o que falar sobretudo na internet. É porque nela, além da pegação, dá para ver o bumbum do ator Chay Suede.

"A apertada que Lucy Alves deu na bunda do gostoso do Chay Suede representou todos nós", postou uma seguidora. "Aquela cena de Chay e Lucy foi tudo, entrega total", celebrou outro. "Gente, a Globo mostrando o Chay Suede na maior pegação numa hora dessas? Vidas solteiras importam", brincou outro.

Um outro internauta comparou a novela de Gloria Perez à "Verdades Secretas" e trocou o nome para "Verdades Maranhenses", já que a trama se passa no estado nordestino.

A nova novela das nove da Globo estreou com 25,7 pontos de audiência, segundo dados preliminares da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo.

Isso equivale a quase 3 pontos a menos do que o primeiro capítulo de "Pantanal", antecessora no horário, que começou com 28,2 pontos e terminou com 34 no episódio final, na mesma região.

Diante da ação inédita promovida pelo Domingão com Huck no último domingo (9), que colocou os elencos do novo e o do folhetim anterior frente a frente, era previsível que "Travessia" enfrentaria alguma resistência de um público saudoso de "Pantanal".