SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A suposta crise conjugal entre a supermodelo Gisele Bündchen, 42, e o atleta da NFL Tom Brady, 45, acaba de ganhar mais um capítulo. Após a brasileira curtir e comentar uma publicação no Instagram, internautas e a mídia internacional classificaram a interação como uma indireta para o marido.

A foto curtida por Bündchen critica a "inconsistência" de um parceiro na relação. "Você não pode estar comprometido em um relacionamento com alguém que é inconsistente com você. Leia isso de novo", diz a mensagem compartilhada pelo coach Jay Shetty.

A brasileira então curtiu a publicação e comentou um emoji de oração, dando a entender que concorda com a mensagem compartilhada. Como resposta do comentário, diversos fãs opinaram sobre o suposto divórcio -os dois já estariam contratando advogados para dar andamento à separação.

"Eles tinham um acordo que funcionou para ambos. Uma parte decidiu mudá-lo depois de todos esses anos", disse um. "Se ela não queria que ele jogasse futebol, ela nunca deveria ter se casado com ele", pontuou um segundo. "Ela vale muito mais do que ele e colocou sua carreira e ambições em espera por tempo suficiente", completou um terceiro.

Os dois são casados desde 2009 e são pais de Benjamin, 14, e Vivian, 9. Brady ainda é pai de Jack, 15, com a atriz Bridget Moynahan. Os rumores da crise conjugal vêm se intensificando desde o início de setembro, após o atleta desistir de sua aposentadoria.

Eles devem pedir o divórcio na Flórida, nos Estados Unidos, local onde moram. O patrimônio de propriedades estimado dos dois juntos é de cerca de US$ 26 milhões, o que equivale à aproximadamente R$ 134 milhões, na cotação atual.

Segundo foi divulgado pelo site Celebrity Net Worth, o casal possui um patrimônio de mais de US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões. A fortuna de cada um é a seguinte: Tom Brady acumula US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e Gisele, ainda segundo o site, US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).