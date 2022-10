SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é filme de ação, mas poderia ser. Um homem de terno e sapato foi flagrado pulando sacadas no alto de um arranha-céu de Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo viralizou e chamou a atenção da imprensa local que foi tentar descobrir quem era ele e o motivo daquilo.

Nas imagens, filmadas pelo cineasta Erik Ljung, o homem vai pulando o telhado até chegar a uma janela. Na sequência, a câmera abre para revelar a altura do prédio. Felizmente, não houve incidentes.

O corajoso é Joseph Smizaski, 60, um diretor de operações de uma empresa de impermeabilização. Entrevistado pelo NBC 4 New York, como registra o La Nacion, ele disse que estava apenas exercendo seu ofício e "certificando-se de que o trabalho foi feito corretamente".

"Eu não tinha ideia de que iria viralizar", disse. "Sei o que estou fazendo, porque faço isso há 42 anos. As pessoas têm vazamentos e eu resolvo esses problemas. Passei pelo mesmo prédio [nos telhados] mais de 100 vezes", explicou. "Quero ir para casa todos os dias com minha família e meus filhos, é apenas parte do negócio", concluiu.