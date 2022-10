SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, continua alcançando mais reconhecimento e sucesso internacionalmente. Nesta quinta-feira (13), ela foi indicada ao American Music Awards 2022, que acontecerá em 20 de novembro, na categoria de artista latina favorita, concorrendo ao lado de nomes como Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía. Porém, essa não foi a primeira grande indicação do ano da artista.

Na tarde desta quarta (12), a cantora também foi indicada para outra grande premiação. Ela concorre ao MTV EMA 2022, acontecerá em Düsseldorf, na Alemanha, em 13 de novembro. Anitta concorre na categoria de melhor artista latino, ao lado de nomes como Shakira, Bad Bunny, Becky G, J Balvin e Rosalía.

No fim do mês de setembro, a cantora anunciou em seu Twitter que foi indicada também ao LOS40 Music Awards 2022, que acontecerá em 4 de novembro, em Madrid. A cantora está concorrendo em três categorias, sendo elas: Melhor artista ou grupo latino, melhor álbum e melhor colaboração.

Anitta ainda foi indicada em duas categorias da 23º edição do Grammy Latino pelo hit "Envolver", concorrendo à gravação do ano e à melhor performance de reggaeton. A premiação acontecerá no dia 17 de novembro. Anitta também foi indicada à categoria de melhor música LATAM, na premiação WME Awards.

Ela também concorre ao NRJ Music Awards, que acontecerá no dia 18 de novembro, nas categorias de artista feminina internacional do ano e canção internacional do ano. Em agosto, a artista ainda venceu o prêmio de melhor clipe de música latina com "Envolver", no Video Music Awards, premiação da MTV norte-americana.