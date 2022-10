SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreará no próximo dia 15 de novembro, às 21h, mais uma temporada do De Férias com o Ex na MTV. Agora, a pegação vai acontecer no Caribe. Em primeiras imagens divulgadas pela emissora já é possível ver que MC Mirella, uma das participantes, esqueceu de vez o dançarino Dynho Alves e fez a fila andar.

A funkeira aparece dando um beijão em Lipe Ribeiro, veterano do reality que retorna para mais uma experiência. Coincidentemente, ambos fizeram parte do elenco de A Fazenda 12 (Record), mas na ocasião eles eram comprometidos.

Em outro trecho, Mirella também se relaciona com uma mulher, a influenciadora Maria Venture, e Lipe com Lumena Aleluia, ex-BBB 21.

Dentre os nomes que vão participar estão: Jhenyfer Dulz, a Bifão (De Férias Com o Ex 4 e A Fazenda 11), Marina Gregory (The Circle Brasil e De Férias Com o Ex: Celebs 2), os influenciadores Gabriel Rocha, Bruno Magri e WL Guimarães.

A atração contará com dois episódios semanais, às terças e às quintas.