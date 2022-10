RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lexa, 27, gosta do carinho dos fãs, mas até certo limite. Nesta quinta-feira (13), a cantora usou as redes sociais para contar sobre um episódio desagradável que aconteceu um show em Cuiabá, Mato Grosso, na noite anterior. Ela reclamou que um fã invadiu o palco e a deixou toda arranhada, além de provocar alguns hematomas pelo corpo. A intérprete de "Sapequinha", "Chama ela" e "Bruta" pediu cuidado aos seguidores.

"Ontem, um fã invadiu o palco e tentou me beijar à força, estou toda machucada e arranhada. Por favor, gente! Cuidado para não se machucarem e também não me machucarem", escreveu Lexa no Twitter.

Em um vídeo que circula nas redes, é possível ver que seguranças tentam a todo custo afastar o rapaz da cantora, mas ela acaba impedindo a retirada dele do palco: "Larga ele, deixa ele ficar comigo um pouco...", avisou à equipe. Lexa canta o resto da música e aí, sim, se despede visivelmente assustada com a cena, e agradece o carinho do fã.

Horas depois, o tal fã da confusão se desculpou publicamente nas redes de Lexa. "Já te pedi desculpas pessoalmente e peço aqui também. Eu não queria beijar sua boca, não. Só seu rosto", comentou e funkeira o advertiu. "Obrigada pelo carinho. Só cuidado na próxima. Estou toda arranhada", respondeu ela.