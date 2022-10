SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Camila Queiroz, 29, voltará a pisar na Globo quase um ano depois da polêmica saída dela da emissora. Em gravação do Altas Horas que deverá ir ao ar neste sábado (15), a atriz falará sobre as cenas de Angel em "Verdades Secretas 2".

Ao site Hugo Gloss, a atriz revelou que não sente nenhuma mágoa da antiga emissora. "Ser recebida pelo Serginho [Groisman] com tanto amor e carinho me deixou muito grata e animada, ainda mais para falar sobre a Angel", disse.

"Fico feliz de estar de volta à Globo, nossa história é linda e muito intensa. Vivi personagens maravilhosos ali dentro e não podia ser diferente. Todos os pontos foram elucidados e temos uma relação respeitosa", emendou.

Foi em 17 de novembro de 2021 que Camila Queiroz se despedia da Globo após um comunicado do canal citar que ela teria feito exigências "inaceitáveis" para continuar sendo a protagonista da novela e ter estendido seu contrato. O contrato tinha vigência até o dia 10 de novembro.

"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.

Ainda segundo a Globo, a produção de "Verdades Secretas 2" foi impactada pelos rigorosos protocolos impostos pela pandemia e o período de gravação, programado para terminar no dia 10 de novembro de 2021, teve que ser ampliado em sete dias. E foi durante negociações para essa extensão do contrato que as partes se desentenderam. Camila não fez parte da conclusão.

Depois de acompanhar a repercussão da história, a atriz afirmou na época por meio de nota que o destino de sua personagem Angel mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avaliou que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo.

"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", dizia trecho da nota publicada nas redes sociais.

O comunicado finalizava dizendo que Camila não havia ficado satisfeita com a solução encontrada pela emissora. "A atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar a ela o final que merecia", lamentou.

A não renovação por parte de Camila fez com que ela tivesse liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravar a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva .