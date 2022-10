SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico e apresentador João Gordo, de 58 anos, recordou em entrevista ao podcast "Inteligência Limitada", de Rogério Vilela, o período em que trabalhou para a Record, entre 2010 e 2013.

Gordo contou que estava insatisfeito com o trabalho na MTV quando foi convidado pelo diretor Geninho Simonetti para se unir ao elenco do "Legendários", programa que seria apresentado por Marcos Mion no canal de Edir Macedo.

Apesar de sua antipatia assumida pela Igreja Universal do Reino de Deus -a qual chegou a expressar em uma das letras de sua banda, Ratos de Porão-, Gordo decidiu aceitar a proposta seduzido pelas cifras ofertadas -nada menos que R$ 50 mil mensais.

"Eu fiquei quatro anos morrendo de vergonha ali, mas foi super suave da parte da casa. Ninguém me encheu o saco, ninguém fez p*rra nenhuma, nunca me falaram 'não pode'", relatou o apresentador.

"Só que eu tinha vergonha do programa. Tinha que ir um final de semana sim, outro não, para participar das lives do 'Legendários' ao vivo. Aí inventei uma história de que estava doente porque não queria ir", acrescentou ele, levando Vilela às gargalhadas.