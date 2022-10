RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Robbie Coltrane, que interpretou o personagem de Rúbeo Hagrid na saga de Harry Potter nas telas, morreu nesta sexta-feira (14) aos 72 anos. Segundo site Deadline, o agente do ator foi quem confirmou a morte em um hospital na cidade de Larbert, na Escócia. Ainda de acordo com a publicação, Coltrane batalhava com problemas de saúde há dois anos, mas a causa do falecimento acabou não sendo revelada

Assim que a notícia foi divulgada, amigos e colegas de cenas de Coltrane lamentaram a morte do escocês. A autora de Harry Potter, J.K. Rowling foi uma das primeiras. "Nunca mais conhecerei alguém remotamente parecido com Robbie. Ele era um talento incrível, completo, e eu tive a sorte de conhecê-lo, trabalhar com ele e rir com ele. Envio o meu amor e as mais profundas condolências à sua família, sobretudo aos seus filhos", escreveu ela no Twitter.

Quem também prestou homenagem ao ator foi Afshan Azad-Kazi. A atriz que interpretou a personagem Padma Patil nos filmes de Harry Potter disse que estava "destruída" e agradeceu ao companheiro pela generosidade nos sets de gravações. "Absolutamente destruída. Nosso eterno Hagrid. Que honra te conhecer e estar no mesmo lugar que essa lenda. Descanse em paz."

James Phelps, que interpretou Fred Weasley em uma das sagas de maiores sucessos no cinema, escreveu: "Vamos sentir falta das conversas aleatórias sobre todos os assuntos do mundo. E eu nunca vou esquecer que em setembro de 2000, Robbie Coltrane chegou para mim, com 14 anos, muito nervoso, no meu primeiro dia no set, e disse: 'Aproveite, você vai ser ótimo'. Obrigado por isso", comentou ele nas redes sociais.