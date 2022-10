SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma calça jeans Levi's da década de 1880 foi vendida em um leilão na cidade do Novo México (Estados Unidos), por mais de 87 mil dólares, equivalendo a R$ 463 mil na conversão atual. Embora, a peça do oeste americano seja icônica, ela também testemunha um episódio sombrio na história do país: em um bolso interno está impressa a frase racista: "O único tipo feito pelo trabalho branco".

O Wall Street Journal citou que um porta-voz da marca Levi's explicou o caso. Ele afirma que a empresa usou essa frase após a introdução da Lei de Exclusão Chinesa em 1882, que impedia a entrada de trabalhadores chineses nos Estados Unidos. O jornal informou que a Levi's abandonou essa política, e o slogan, na década de 1890. O ato foi revogado em 1943.

De acordo com informações do portal CNN, o jeans -encontrado em uma mina abandonada por um "arqueólogo de jeans"- foi comprado por Kyle Hautner, 23, e Zip Stevenson, um veterano do mercado de jeans antigas. "Não tínhamos planos de comprar a peça até o início do leilão, o que é meio insano olhando para trás", contou Stevenson.

"Esse jean é extremamente raro -especialmente nesta condição e tamanho fantásticos", avalia Stevenson.

O jeans foi vendido por um dos preços mais altos já pagos por esse tipo de item -incluindo um prêmio de 15% do comprador. Hautner pagou 90%, enquanto o veterano contribuiu com os 10% restantes.

Zip administra uma oficina de conserto de jeans em Los Angeles há quase três décadas -mas ele nunca havia encontrado um par como esse.

HISTÓRIA DA PEÇA

Stevenson ouviu pela primeira vez sobre o jeans "há cerca de cinco anos, quando foi descoberto" por Michael Harris, no oeste americano. Ele procurou por pelo menos 50 minas abandonadas e não encontrou um par de qualidade igual", de acordo com ele.

Existem apenas alguns pares semelhantes, mas eles são mantidos em museus e são delicados demais para serem usados. Esta peça, no entanto, "é surpreendentemente durável, então pode ser utilizada", conta Zip. Ele completa: "Há alguns pontos fracos no jeans que poderiam ser reforçados, mas fora isso, eles são bem resistentes".

"Eu poderia facilmente imaginar Johnny Depp ou Jason Momoa usando eles", relata o veterano.

O LEILÃO

O leilão foi realizado no Durango Vintage Festivus, nos arredores da pequena cidade de Aztec, Novo México. O festival de quatro dias é realizado pelo especialista em jeans vintage Brit Eaton, que descreveu encontrar itens como esse como "um vício total".

"Eu precisava de uma atração principal no leilão, que rivalizasse com os artistas musicais que eu contratei. Eu sabia que esses jeans seriam um grande atrativo", disse Eaton. "Eu tenho feito este negócio por 25 anos e, normalmente, jeans vintage médios valem cerca de 100 dólares [531 reais na cotação atual].

Eaton explica que, originalmente, não pretendia vender a peça e foi por isso que os colocou por esse preço. Mas, dada a sua raridade, segundo ele, não foi uma surpresa que a peça tenha sido arrematada em leilão. "Foi super divertido ver tudo isso acontecer", comenta.

O que Stevenson planeja fazer com o jeans agora? "Nós consideraríamos oferecê-lo para venda a um comprador privado extremamente interessado", disse ele, mas acrescentou que os proprietários preferem que a peça seja comprada e exibida "em um museu como o Smithsonian ou o Metropolitan Museum of Art".

Por enquanto, a peça está mantida em um cofre perto da loja Stevenson's Denim Doctors, em Los Angeles, e disponível para visualização com hora marcada.