SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Tom Bower, autor de livros sobre a realeza, falou que é um"absurdo" acreditar nos boatos que o palácio escolheu intencionalmente a data de coroação do rei Charles 3º para insultar o príncipe Harry e Meghan Markle, segundo o site Page Six.

O Palácio de Buckingham anunciou, no início da semana, que a cerimônia oficial de coroação do novo rei acontecerá na Abadia de Westminister, em 6 de maio de 2023, que é a mesma data do aniversário de 4 anos de Archie, filho dos duques de Sussex.

A especialista real Katie Nicholl disse ao ET que a coroação do rei é um momento importante da história e o calendário real está cheio de aniversários, mas não é um desprezo ocorrer no dia do aniversário de Archie. "Acho que esta é absolutamente uma daquelas ocasiões em que é uma coincidência e espero que seja uma feliz coincidência."

Após o anúncio da coroação, internautas começaram a comentar nas redes sociais que o rei escolheu a data para magoar Harry e Meghan, o que rendeu memes. "Inacreditável! Há 365 dias no ano! Por quê? Só por que?", comentou um usuário do Twitter. "De qualquer forma, Harry, quando esse livro de memórias vai sair?", perguntou outro internauta.

A população e a imprensa britânica especulavam que a cerimônia aconteceria em 3 e junho, data que a rainha Elizabeth 2ª completaria 70 anos de sua coroação, que ocorreu em 2 de junho de 1953.