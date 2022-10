SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após jogarem sopa de tomate na pintura "Girassóis" de Vincent Van Gogh, duas ativistas ambientais compareceram a um tribunal de justiça britânico neste sábado (15), segundo o jornal The Guardian.

Anna Holland, 20, e Phoebe Plummer, 21, que fazem parte do grupo Just Stop Oil, compareceram perante o tribunal de magistrados de Westminster e se declararam inocentes. Ambas foram soltas sob fiança e estão à espera do julgamento, que ocorrerá em 13 de dezembro em Londres, de acordo com a AFP.

Uma das principais obras do pintor holandês, "Girassóis" está exposta na National Gallery desde 1889 e é avaliada em £ 84,2 milhões, ou R$ 506 milhões.

O objetivo das ativistas chamar a atenção e pressionar o governo do Reino Unido a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

A galeria se pronunciou dizendo que a pintura não foi danificada, uma vez que está protegida por uma película de vidro, e que já está exposta novamente. Ela faz parte de uma coleção de sete telas com retratos de girassóis, das quais cinco estão expostas em galerias de países como Reino Unido, Holanda, Estados Unidos e Japão.