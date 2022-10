RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 41, resolveu tranquilizar seus fãs após mostrar os ferimentos que sofreu nas costas durante um passeio no seu sítio neste sábado (15). A apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record, levou um tombo após descer do cavalo. "Fiz duas horas de cavalgada, foi uma delícia, e na hora que fui descer da sela, não contava que meu joelho fosse falhar", começou ela. "O joelho falou, não consegui me segurar no estribo, caí de costas, bati as costas em uma mureta.

A também empresária revelou que o baque foi tão forte que assustou o animal. "Durante dez minutos quase fiquei sem ar, porque bati a costela. E o cavalo tão bonzinho se assustou mais que eu", explicou Hickmann, que publicou uma foto da lesão nas costas..

"Caí, mas estou bem. Estou com dor nas costas, mas não quebrei nada. Conversei com médico e vou fazer radiografia, porque continuo com dor. Pegou a costela e um pouco da coluna - então vou ficar de molho", completou a apresentadora.

Em agosto, ela sofreu um pequeno acidente doméstico em sua mansão, quando a porta do box do banheiro da suíte principal do imóvel caiu em cima dela e, por pouco, não a feriu de forma grave. "Gente ! Passei por um livramento agora, juro. Levei alguns minutos para me reestabelecer porque foi um susto danado o que aconteceu comigo. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida", comentou a apresentadora na época.