RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Thomaz Costa anda pensando em desistir de A Fazenda 14. Neste sábado (15), o peão confessou que ficou abalado com a saída de Tati Zaqui e revelou para Kerline Cardoso que está com crise de ansiedade. O ator confessou também que já pensa se colocar na Roça desta semana para ser eliminado.

"Parece que só aumenta, eu tomo remédio, faço tudo que dá, só aumenta... É que eu não queria sair assim, me machucar. Queria participar do Faro, das coisas", comentou descartando a possibilidade de tocar o sino e pedir para sair do reality rural da Record.

"Se tem certeza que quer sair? Então, se coloca na Roça", sugeriu Kerline para Thomaz Costa. O ator admite que espera ser indicado pelo grupo rival. "Eles vão me indicar. O problema é o Brasil me deixar. Se eu me colocar é capaz de acontecer a mesma coisa que rolou com a Tati", disse. "A sensação é muito ruim, de coração acelerado, vontade de morrer...", avisou ele sobre a crise de ansiedade.

Kerline, então, perguntou se a saída de Tati aumentou a ansiedade que ele vem sentindo nos últimos dias. "Já estava tomando remédio há algumas semanas, mas ficou pior", assumiu Thomaz que virou alvo do grupo inimigo, liderado por Deolane Bezerra, depois que ele assumiu um romance com Tati Zaqui.

A advogada chegou até ameaçar o peão após a última formação de roça, dando seu voto em Bia, prejudicando o grupo da viúva de MC Kevin. "Se eu for pra uma roça, não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero. Não quero ficar dois meses desse jeito. Não consigo, não vale R$ 1,5 milhão pra mim", afirmou Thomaz.