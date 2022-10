RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lottie Moss não andava muito feliz com a vida de modelo e, em 2021, tomou a decisão de deixar o mundo fashion de lado para ganhar dinheiro e exercitar seu poder de sedução, tudo ao mesmo tempo. Como? Ingressando na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde a irmã caçula de Kate Moss passou a postar as fotos sensuais que anteriormente costumava fazer como hobby.

"Eu amo tirar fotos nua e queria me empoderar", contou Lottie, 24, ao podcast 'Call Her Daddy'. Ela disse ainda que está adorando a nova carreira, com a qual consegue unir o útil ao agradável: ganha bem (já faturou mais de R$ 350 mil) e se diverte um bocado produzindo conteúdo, numa rotina livin´la vida loca, que mais parece uma festa constante.

"Às vezes fazíamos [as fotos] na casa que eu estava hospedada com um amigo. A gente trazia outras meninas, bebíamos, fumávamos um pouco e nos divertíamos", contou. Lottie vem postando de três a quatro fotos por semana e não pretende aumentar o ritmo, muito menos entrar para o ramo dos vídeos eróticos. "Essa é a única coisa que eu não faço. Não quero apontar o dedo para quem faz, cada um sabe de si. Só não é para mim."