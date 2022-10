SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na plateia do chá revelação do sexo do bebê de Viih Tube e Eliezer, Arthur Aguiar postou uma série de stories dizendo ter adivinhado que é uma menina antes mesmo do fim do evento.

Ele viu baldes pendurados no teto e reparou que o reflexo do conteúdo era lilás, indicando ser uma menina. "Agora eu sei por que ele ganhou o Big Brother", brincou Rodrigo Mussi, que estava sentado ao lado do cantor.

"Gente, seguinte: já desvendei o mistério. Eles vão revelar o sexo com uma tinta que vai cair. O balde tá lá em cima, eu vou filmar para vocês. Só que tá dando reflexo, eu já reparei e é menina. Então eu estou contando em primeira mão", disse o cantor em seus stories.

Rodrigo Mussi comentou: "Observador, hein?"

Gabi Martins, sentada ao lado de Rodrigo, acrescentou: "Por isso ganhou o Big Brother, não tem condições".