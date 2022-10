RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Era noite de lançamento de "Todas as Flores" (Globoplay) e, claro, que todo mundo queria falar da trama, dos personagens e da boa repercussão da novela de João Emanuel Carneiro. Mas um outro assunto também predominou entre os convidados: o segundo turno das eleições presidenciais.

Apesar de alguns atores apontarem (pediram anonimato) que estavam seguindo uma orientação da empresa para que o assunto nas entrevistas fosse exclusivamente sobre a produção, a maioria -especialmente o elenco central- não se calou.

Ao contrário do elenco de "Travessia", que tinha atores apoiadores de Bolsonaro, os de "Todas as Flores" se mostraram em sua maioria lulista. Protagonista da trama, Regina Casé escolheu um terninho vermelho para usar na festa e jurou que tinha sido uma "feliz coincidência".

Já a mocinha da trama, Sophie Charlotte, preferiu usar um vestido branco e não hesitou em revelar o seu candidato no pleito do próximo domingo (30): "Meu voto é no Lula". Humberto Carrão também deixou claro o seu posicionamento e chamou Bolsonaro de torturador. Veja abaixo alguns posicionamentos.



REGINA CASÉ

"Estou apavorada, nervosa e ansiosa. Acredito que a maioria dos brasileiros dorme a acorda pensando nessa eleição do segundo turno. O que está em jogo é o futuro da democracia e não o futuro de candidatos. Não me blindo, não. Quero saber de tudo e acompanho tudo".

HUMBERTO CARRÃO

"Agora não se trata de gostar ou não de um candidato. É um plebiscito que a gente está vivendo para saber se queremos continuar em um lugar democrático ou não. Ou se vamos aprofundar um estado de horror e barbárie que já está instaurado. Nós vamos precisar de muito tempo para reconstruir este país. São pessoas passando fome, jornalistas e artistas atacados. O Brasil precisa voltar a ser um lugar de luz, de cultura, de amor. A gente precisa urgentemente se conectar com nossa história para que nunca mais se eleja um torturador como presidente da República. Estou muito nervoso, mas ao mesmo tempo otimista e esperançoso. Reconheço nas ruas e nas pessoas uma vontade, sim, de voltar a respirar uma democracia."

NGELO ANTÔNIO

"Estamos em um momento crucial das nossas vidas e ninguém está tranquilo. Confesso que estou angustiado nesses últimos dias porque já acordo pensando como vai ser no domingo. Sinto até fisicamente essa ansiedade, inquietude, mas tenho esperança. Acredito que as pessoas ainda vão despertar, vão acordar para coisas tão claras como quem aceita a tortura, endossa o desmatamento e violência contra os índios e se posiciona contra a educação e a cultura. Essa vai ser uma decisão fundamental para as nossas vidas."

DANIEL OLIVEIRA (não está no elenco, mas é marido de Sophie Charlotte)

"Cada um tem a sua consciência, mas eu acho que existem pessoas que não têm nem enxergam que estamos diante de um erro na história desse país. É muito triste ver o país com tanta desigualdade, fome, violência, desmatamento e até células neonazistas! Mas, se Deus quiser, esse pesadelo vai acabar."

XANDE DE PILARES

"Estou nervoso e tenho ficado bastante angustiado. Isso é reflexo do clima ruim que se instalou nos últimos tempos. Vejo isso nitidamente nos meus shows e quando canto 'Tá Escrito' (na versão original, a letra da música gravada pelo grupo Revelação é "manda essa tristeza embora" e o trecho foi alterado por apoiadores de Lula para "manda o Bolsonaro embora") a coisa fica tensa. Muito chato isso tudo, mas vai acabar."

SOPHIE CHARLOTTE

"O meu voto é no Lula porque nós precisamos de democracia e isso tudo que estamos vivendo é muito difícil. Precisamos defender as nossas opiniões e seguir em frente. Temos um dia decisivo pela frente".