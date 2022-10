SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHPRESS) - O apresentador Faustão, de 72 anos, chamou atenção ao usar um relógio de US$ 580 mil dólares, na cotação atual cerca de R$ 3 milhões, da sua coleção. O acessório é o Twin Turbo Furious Bugatti, da joaleria Jacob & Co, em homenagem ao aniversário de 110 anos da fabricante de automóveis francesa.

Com 832 confeccionadas, sendo 18 em fibra de carbono, 18 em ouro rosa e três diamantes nas cores da bandeira francesa, o relógio possui indicador de reserva de energia.

O relógio é inspirado no Bugatti Chiron, carro mais veloz do mundo legalizado para andar nas ruas. O modelo bateu as 300 milhas por hora, chegando a incríveis 490,4 km/h em um teste -equivalente a 304 mph.

O relógio é uma edição limitada com apenas 18 unidades, sendo um dos acessórios pertencente ao apresentador da TV Bandeirantes.

Esse não foi o primeiro relógio caro que Faustão já impressionou. Conhecido por seu gosto por relógios, o apresentador já usou outra peça de luxo ao apresentar o seu programa.

Faustão escolheu o modelo Oak Offshore da marca Audemars Piguet, disponível por US$ 247 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão.

O filho, João Guilherme Silva, 18, também herdou a paixão por relógios de luxo. Ele apareceu com um item avaliado em nada mais nada menos que cerca de R$ 1,2 milhão.

João Silva escolheu o modelo Royal Oak Concept Michael Schumacher da marca Audemars Piguet, fabricante suíço de relógios de luxo, que fabricou apenas 221 unidades vendidas por US$ 229,5 mil (cerca de R$ 1.160.000 na cotação para o real), de acordo com o site Monochrome Watches.

Segundo o especializado site brasileiro Watch Dreamers, a peça foi desenvolvida após pedido do piloto de Fórmula 1 para poder medir o tempo de mais de uma volta consecutiva em uma corrida.

O relógio foi feito de vários materiais diferentes com destaque para a caixa em carbono, bisel e caseback em titânio, botões e coroa em cerâmica preta e ouro rosa de 18 quilates. A peça exclusiva ainda é resistente à água até 50 metros, segundo o site da marca.