SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lista de polêmicas envolvendo o Armie Hammer só aumenta. É que, segundo notícia divulgada hoje pelo TMZ, a American Express entrou com um processo contra o ator que estaria devendo nada menos que US$ 67 mil (pouco mais de R$ 355 mil na conversão atual) entre taxas e movimentações financeiras.

Ainda de acordo com a publicação, a conta de Hammer foi criada em 2011 e era conjunta com sua ex-mulher, Elizabeth Chambers. Procurados pelo veículo, os representantes do ator não se pronunciaram.

Recentemente, o TMZ noticiou que Armie estaria com problemas financeiros e, por isso, divulgou fotos alegando que ele passava uma temporada trabalhando em um hotel nas Ilhas Cayman. "Seu pai não o ajudará mais, então ele começou a trabalhar", acrescentou a fonte. Ele é filho do empresário Michael Armand Hammer e bisneto do magnata do petróleo Armand Hammer.

Desde que seu nome foi envolvido em uma polêmica, após supostas mensagens detalhando fantasias sexuais violentas vazaram na internet, o ator se vê isolado da indústria cinematográfica. Além de ser investigado por estupro, Hammer foi acusado de canibalismo -o que ele negou.

À revista People, um representante de Armie reforçou a posição em comunicado. "Todas as interações entre o Sr. Hammer e seus ex-parceiros foram consensuais. Elas foram totalmente discutidas, acordadas antecipadamente com seus parceiros e mutuamente participativas".