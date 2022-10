SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta disse que pretende encerrar sua carreira de cantora daqui a cinco ou seis anos e investir no sonho de ser atriz. A afirmação foi feita em entrevista para a "Edição dos Inovadores" do The Wall Street Journal, nesta terça-feira (25).

A cantora falou que está ansiosa para sentir "borboletas" em uma nova carreira como atriz e que considera inútil continuar se esforçando para fazer coisas que não vão realizar novos sonhos. "Já fiz o que era impossível [na música]. O que é maior que o número 1?", disse a cantora.

Anitta revelou que, apesar do sucesso no Brasil, foi desestimulada pela indústria fonográfica no Brasil a investir na carreira internacional. Ela ouviu que poderia até tentar se tornar uma artista internacional, mas que isso seria impossível porque a última pessoa que conseguiu foi Carmen Miranda. "Impossível. Esta palavra só me faz querer ir em frente", afirmou a cantora.

Sobre a carreira de atriz, Anitta contou que por enquanto está analisando roteiros e planejando uma viagem especial para comemorar os 30 anos, em março de 2023. No ano passado, ela viajou para a Tailândia por indicação de seu astrólogo para dar sorte.

A viagem de dois dias da cantora, na companhia de uma amiga, resultou na música "Envolver", que se tornou a número 1 no Spotify Global Daily Chart e ganhou o prêmio VMA. Ela disse que planeja seguir novamente o conselho da astróloga sobre qual o melhor destino para viajar.

"Já mandei uma mensagem para ela e perguntei qual é o lugar no próximo ano, porque estou indo. Se ela dissesse Marte? Estou indo para Marte. Vou ligar para Elon Musk", disse a cantora.