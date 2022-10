SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parceria entre a CNN Brasil e o Amazon Prime Video fez com que o canal de notícias agora também possa ser assistido ao vivo no serviço de streaming. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) e prevê que o conteúdo seja disponibilizado sem custo adicional.

Trata-se do primeiro canal de notícias ao vivo a ser incorporado ao catálogo do Prime Video no Brasil. A empresa já oferece aos assinantes a possibilidade de assistir ao vivo eventos esportivos, como jogos da liga de basquete americana (NBA), além de jogos de futebol pelos canais Premiere --estes últimos com custo adicional.

O material de divulgação reforça que o acordo é um movimento estratégico para as duas marcas. "Para a CNN Brasil, reforça o posicionamento e DNA multiplataforma do canal, e permite expandir sua distribuição, levando para uma nova audiência, um dos canais de notícias mais relevantes atualmente, com uma forte e versátil programação de hard e soft news", diz o texto.

"Para o Prime Video, a inclusão do canal para membros Prime vai ao encontro do fortalecimento e da diversidade de conteúdo para o público brasileiro, que já conta com entretenimento internacional e brasileiro, esportes e, agora, notícias, em oferta linear", continua.

Com o negócio, toda a programação da CNN Brasil já está disponível para os assinantes do Prime. O canal de notícias 24 horas tem pouco mais de dois anos de funcionamento por aqui e conta com uma equipe de mais de 300 jornalistas. Além dos programas informativos, tem apostado também em conteúdos de entretenimento.