SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou a hora. Em meio a toalhas de Lula e Bolsonaro, camisetas da seleção brasileira de futebol e das atemporais saias de tule, a rua 25 de Março, em São Paulo, abre espaço agora para as fantasias de Halloween (o Dia das Bruxas), comemorado na próxima segunda-feira (31).

Trata-se de um mercado que aposta em fantasias tradicionais e mais uma vez sofre influência de seres assustadores da ficção produzida em Hollywood. Vera Cirqueira, 39, funcionária da SC Cosplay, afirma que a mais procurada é a de Pennywise, o palhaço de "It - A Coisa" (2017), seguida de Michael Myers, protagonista de "Halloween - A Noite do Terror" (1978).

A dupla Coringa e Arlequina também tem boa saída. "As pessoas procuram por personagens de filmes", diz Cirqueira. Atendente da loja Festas e Fantasias, Márcia Santiago, 34, vê um aumento na circulação de clientes, mas não necessariamente por causa do Halloween.

"O movimento em outubro melhorou muito [em relação ao último ano], por causa da Copa do Mundo e das eleições", afirma. Em relação às fantasias, os campeões de vendas são túnicas e máscaras do Ghostface, personagem da franquia "Pânico", que lançou seu quinto filme em 2022.

A vendedora acrescenta que fantasias infantis e para bebês são as mais procuradas da loja, enquanto adolescentes e adultos preferem comprar apenas acessórios, como tiaras e máscaras de personagens. Márcia diz que as fantasias variam de R$ 60 até R$ 105 e as de maior sucesso são, adivinha? Esqueleto, vampiro e bruxa.

Outras opções para quem não investe tanto nas roupas são os combos de maquiagem com sangue e machucados falsos. Chamados de kit mágico ou slug, eles contém massa e espátula para moldar os ferimentos ao gosto do cliente e custam menos de R$ 50.