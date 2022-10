SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Michael J. Fox, 61, eterna estrela da franquia "De Volta para o Futuro" (1985-1990) comentou sobre os desafios e sua luta contra o Parkinson. Ele, que descobriu a doença no ano de 1990, já arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,9 bilhões) para pesquisas sobre o distúrbio por meio de sua fundação.

Ele deve receber o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, Oscar honorário que reconhece esforços filantrópicos excepcionais. Apesar disso, o artista revela em entrevista à revista People, que vem enfrentando um momento difícil desde a morte de sua mãe, Phyllis, aos 92 anos, em 2021.

Fox diz que o último ano conseguiu ser ainda pior que 2018, ano que classificou como o "pior de sua vida" em seu livro. "Ficou pior. Eu machuquei minha bochecha, depois quebrei minha mão e meu ombro, e em seguida, meu braço direito e meu cotovelo. Tenho 61 anos e estou sentindo um pouco mais", conta.

Apesar do Parkinson afetar seus movimentos, Fox acrescenta que as lesões não significam que sua doença está necessariamente progredindo mais rápido. Ele admite que os incidentes prejudicaram seu otimismo com a vida. "Nunca fui um cara mal-humorado, mas isso me afetou."

Mesmo assim, sua esposa, Tracy Pollan, 62, garante que o ator é "uma das pessoas mais gentis que já conheci". "[Ele] quase sempre olha para a situação e para as pessoas envolvidas e pensa nos outros antes de pensar em si mesmo", completa ela.