SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase duas décadas depois de cantar que "Dako é bom", um duplo sentido sexual que fez sucesso em âmbito nacional, a funkeira Tati Quebra Barraco, 43, celebrou o fato de ter conseguido um patrocínio da marca de fogão.

Pelas redes sociais, a artista posou com alguns dos eletrodomésticos em uma ação publicitária. "Depois de 20 anos fechei publi com a Dako. A mãe tá on, boladona com tanto presente. Se eu já dizia que era bom, agora eu repito", escreveu. Muitos fãs e seguidores comemoraram com ela e desejaram sorte.

Poucos dias antes do primeiro turno das eleições, a cantora já havia interagido com seus seguidores e fez uma piada ao sugeriu horários para os eleitores de cada candidato irem às urnas.

"Para evitar briga nessas eleições! Quem vota no Lula vai às 13h e quem vota no Bolsonaro vai 22h", escreveu a ex-Fazenda, fazendo referência ao número do partido de cada um. As sessões eleitorais, é bom lembrar, funcionam das 8h às 17h.