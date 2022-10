SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Paes Leme, de 39 anos, uma das primeiras artistas a testar positivo para a Covid, em março de 2020, comentou sobre as sequelas da doença, que, segundo ela, carrega até hoje.

Durante o novo episódio do videocast "Quem Pode, Pod", apresentado por ela e Giovanna Ewbank, a atriz e apresentadora afirmou ter ficado com a memória comprometida e não sentir cheiro e o gosto do paladar.

"Peguei Covid logo no início, em março de 2020, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E dentre as sequelas, antes de paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria", contou ela.

Ela continuou e disse: "Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória".

A atriz e apresentadora disse ter ficado aliviada em saber que seria uma sequela da Covid-19, mas ainda relatou a dificuldade de conseguir se concentrar para ler um livro, por exemplo.

"Eu fiquei muito aliviada por um lado, mas muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco", afirmou.

O assunto surgiu enquanto as apresentadoras e o convidado Antonio Fagundes falavam do hábito da leitura. "A gente não lembra bem que o hábito da leitura não é natural. Tem um esforço, teve que aprender um monte de coisas durante anos. Depois de aprender, você teve que aprender a focar", avaliou.