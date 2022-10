SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Museu de Cera Madame Tussauds, localizaedo em Londres (Inglaterra) removeu a estátua do rapper Kanye West, após suas polêmicas declarações antissemitas. Segundo o jornal The Guardian, a figura do artista norte-americano foi levada para para uma sala de arquivo.

Nos últimos dias, os comentários de West fizeram com que ele perdesse conexão com estrelas da NFL e NBA, além de contratos com grandes empresas, como a Adidas. A situação o fez perder o status de bilionário, segundo a Forbes.

A marca lançou um comunicado dizendo que "não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça".

"A figura de Ye foi retirada do andar da atração para o nosso arquivo. Cada perfil ganha seu lugar no Madame Tussauds London e ouvimos nossos convidados e o público sobre quem eles esperam ver na atração", disse um porta-voz do Madame Tussauds.

A estatueta foi originalmente lançada no museu em 2015 ao lado de uma estátua de cera de sua então esposa Kim Kardashian.