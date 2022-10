RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Guilherme Lôbo só queria comemorar a vitória do Vasco, por 2 a 1 contra o Criciúma pela Série B do Brasileirão no último sábado (22), mas mal sabia que venceria por um acaso uma festa à fantasia e, por tabela, ainda ficaria famoso nas redes. Convidado para uma comemoração da faculdade, o estudante da Unicamp de Campinas chegou ao evento com a camisa do clube carioca e logo foi apontado como sósia do influenciador Casimiro Miguel, que também é vascaíno.

Sem saber que a festa era à fantasia, ele gostou quando as pessoas perguntavam se estava fantasiado de Casimiro e decidiu se inscrever no concurso com a 'homenagem' ao influenciador. Guilherme ganhou a competição e se consagrou como vencedor. Um amigo do universitário publicou as imagens da vitória nas redes sociais e a postagem viralizou até chegar ao Casimiro.

Com 3,5 milhões de seguidores no Twitter e 3,4 milhões no Instagram, o próprio Casimiro compartilhou a publicação e escreveu: "O Vasco vence". Em entrevista ao G1, Guilherme Lôbo comemorou o retorno do influenciador. "Eu não acreditei quando ele respondeu o tweet. No começo, era uma brincadeira que atingiu muitos likes e foi subindo, subindo. Falei: caraca, será que vai dar? E estava todo mundo marcando o Casimiro. Até que ele respondeu e eu falei 'cara, deu certo, não é possível'. Eu quase tive um treco", revelou ele.

Recentemente, Casimiro Miguel, 29, foi vítima de uma fake news ao ter uma foto manipulada para parecer que ele apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A imagem chegou a ser publicada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagada após repercussão negativa. O post mostrava Casimiro segurando balões amarelos com o número 22, que corresponde à legenda do presidente nas atuais eleições. A foto original, no entanto, tinha o número 29, e foi postada no perfil do streamer no Instagram há alguns dias em comemoração pelo seu aniversário.