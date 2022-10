RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tempo fechou no programa Brasil Urgente desta quarta-feira (26). José Luiz Datena se revoltou com a divulgação de um vídeo em que criticava o ministro da Economia Paulo Guedes e explicou que a publicação, além de antiga, tinha sido tirado do contexto. O apresentador também voltou a dizer que permanece neutro na disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Não admito, nem a Band admite, que se tire trechos de programas que eu fiz aqui, ou que eu faço aqui, para misturar o meu nome com campanha política de quem quer que seja. Isso é crime, isso é fake news! Fiz esses comentários sobre o Paulo Guedes há 100 anos", explicou Datena sobre o material que viralizou nos últimos dias.

As críticas de Datena a Paulo Guedes aconteceram no final de abril quando a equipe de Economia do governo Bolsonaro tinha perdido vários nomes. "Presidente, o senhor está querendo afundar o Brasil com o Paulo Guedes. Esse homem aqui é um homem que já mostrou que não gosta de pobre, ele ferrou o pobre até agora", afirmou o comunicador na época.

Ele ainda contou o motivo de evitar falar sobre política "Não estou apoiando nem a nem b, nem vou votar em ninguém! Esses vídeos são fake news porque...não são divulgados no momento em que o comentário foi feito. Mesmo assim, não tem autorização de usar trechos de programas meus na campanha política. Isso é sacanagem!", justificou José Luiz Datena, que completou:

"A partir do momento em que eu saí da política, não estou aqui para apoiar ninguém, não! Estou fazendo meu trabalho de jornalismo. Não me sacaneiem! O que tem de gente que gosta de me sacanear não está no gibi. É por isso que eu não entro nessa podridão de política, por isso sempre abandono, porque fazem sacanagem. Não usem meu nome para fazer sacanagem com os outros", finalizou Datena.