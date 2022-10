SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tá na hora do Jair já ir embora". É assim que começa a música de Tiago Doidão e Juliano Maderada, que viralizou às vésperas do segundo turno das eleições para presidente entre Jair Bolsonaro (PL) e Luis Inácio Lula da Silva (PT).

A canção já havia feito sucesso durante o primeiro turno das eleições, que aconteceu no início do mês de outubro. Agora, nesta quinta-feira (27), chegou ao segundo lugar da lista das 50 músicas virais do Brasil, no Spotify, serviço de streaming de áudio.

O clipe oficial da música já conta com mais de 906 mil visualizações desde o dia 18 de setembro, quando foi lançado. Além disso, o próprio canal oficial do YouTube do Maderada já compartilhou um registro da música tocando em uma micareta.

Além do sucesso, o cantor Tiago Doidão tem ainda outra música de cunho político, intitulada "Tchau Bolsonaro". No perfil de Maderada também estão disponíveis outras canções sobre as eleições, como "Agora Eu Quero É Lula Lá", "Pula Pula pro Lado de Lula" e "O Povo Pede Lula".