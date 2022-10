SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a bruxa parece estar solta nesta semana que une o Dia das Bruxas, o segundo turno das eleições e o feriado de Finados, também celebrado como o Dia dos Mortos, a noite paulistana dá conta do recado.

Festas espalhadas por São Paulo investem na decoração macabra, em concursos de fantasia e maquiagem, na distribuição de acessórios temáticos à disposição dos baladeiros e até em exibição de filmes de terror durante a noite.

Blocos de Carnaval como o Ritaleena, o Bloco Emo e o Agrada Gregos assumem suas versões macabras para a data. Até o trapper Matuê aproveita para fazer uma matinê com open de sorvete e açaí.

Confira, abaixo, opções para curtir o Dia das Bruxas em São Paulo.

AMATA

O fervido Amata, bar em Pinheiros, faz festa que leva o tema Floresta Mística e insere em seu ambiente cheio de plantas personagens relacionados ao folclore brasileiro. Quem for ganha um drinque na entrada e pode conferir a atração surpresa que a casa prevê para a noite ?com maquiagem temática no rosto, também oferecida pelo espaço. DJs da cidade ainda comandam dois ambientes com uma mistura de funk e música eletrônica.

Onde R. Cunha Gago, 836, Pinheiros, região oeste

Instagram amata.sp

Quando Ter. (1°), às 21h.

Quanto A partir de R$ 60 com nome na lista no AZ List

CAFÉ HOTEL BAR

Inspirado em clássicos de terror que usam hotéis como cenário, como "O Iluminado" (1980) e "Psicose" (1960), o bar em Pinheiros prepara noite com maquiadores e adereços à disposição. O cardápio também fica especial com drinques temáticos como o Halloween Hotel (R$ 45), vermelho como sangue, e quem faz as honras da pistinha são os DJs Nasi e Léo Ruas, que discotecam em vinil.

Onde R. Amaro Cavalheiro, 22, Pinheiros, região oeste

Instagram cafehotelespressobar

Contato tel. (11) 3819-9255.

Quando Ter. (1º), a partir de 18h

DOCE VAMPIRO

Pegando carona na música de sua musa, Rita Lee, o bloco Ritaleena faz um Dia das Bruxas bem brasileiro e revisita, com pegada carnavalesca, sucessos da cantora. A recomendação é ir de vermelho, cor oficial do grupo.

Onde Studio SP - r. Augusta, 591, Consolação, região central

Instagram studiospaugusta

Quando Sex. (28), às 23h.

Qaunto A partir de R$ 40 no Eventim

HALLOWEEN AGRADA GREGOS

O conhecido bloco de Carnaval paulistano une folia às trevas na segunda edição de sua festa de Halloween, que terá duas pistas ?uma dedicada ao pop e ao axé, com DJs do bloco e de grupos como o Minhoqueens e o Meu Santo É Pop, e outra dedicada à tribal house, com nomes como Las Bibas From Vizcaya e Armando Saullo. A noite ainda tem concurso de melhor fantasia, com mais de R$ 3.000 em prêmios.

Onde Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste

Instagram audio

Quando Sex. (28), às 22h.

Qaunto A partir de R$ 54,78 no Sympla

HALLOWEEN COM MATUÊ

O trapper, que lançou neste ano a música "Vampiro" ao lado de WIU e Teto, aproveita para fazer uma festa em clima de terror ?mas versão matinê, para pessoas entre 12 e 17 anos. Além do show de Matuê, o som é comandado pelo DJ Pedro Vaz. O destaque fica para open bar e open food de três horas com refrigerante, água, sorvete, açaí e salgadinhos à vontade.

Onde Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste

Instagram audio

Quando Dom. (30), às 15h.

Quanto A partir de R$ 140 no Sympla

HAUNTED MANSION

O casarão do século 19 no centro de São Paulo já poderia ser assustador por si só ?mas a festa invoca "espíritos atormentados daqueles que nunca conseguiram seguir para o próximo plano" para a noite temática. O som fica dividido em duas pistas ?a primeira com funk, trap e eletro; a segunda com pop, reggaeton e "bagaceira". A noite tem concurso de fantasia valendo prêmios, projeções e cinema com filmes de horror, tatuagem com desenhos temáticos, entre outras atrações.

Onde Casa da Luz - r. Mauá, 512, Centro

Instagram casadaaluz

Qaundo Ter. (1°), às 22h.

Qaunto A partir de R$ 30 em Shotgun

HELL-O-EMO

O Bloco Emo, que leva o chororô do gênero para folia do Carnaval, assume versão de Dia das Bruxas na qual "o cavaquinho chora My Chemical Romance" e a melhor fantasia ganha prêmios. Além da maquiagem temática, os convidados também serão brindados com clássicos do rock, do emo e do pop punk de bandas como Simple Plan, Blink-182, Paramore, Fresno e Nx Zero. O open bar vai das 23h às 5h com bebidas como cerveja, vodca, catuaba, energético e drinques.

Onde Carioca Club - r. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, região oeste

Instagram cariocaclub

Quando Sáb. (19), às 23h.

Qaunto A partir de R$ 90 em Clube do Ingresso