SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Viih Tube, de 22 anos, foi alvo de críticas após viajar na classe executiva enquanto Eliezer, 32, pai da sua filha, Lua, foi de econômica, no mesmo voo com destino a Miami, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, usuários questionaram o motivo dos dois viajarem em classes distintas dentro do avião. "E a Viih Tube que viajou para Miami na executiva do avião e deixou o Eli, pai de sua filha, ir na classe econômica", disse uma seguidora no Twitter, que completou o comentário com um emoji com cara de nojo.

"Longe de mim dizer que a Viih Tube tem que fazer algo, mas se tenho um namorado e ele faz isso, eu nem vou kkkk", comentou outra.

Apesar das críticas contra a influenciadora digital, muitos usuários a defenderam. "Que galera chata ele mesmo falou que não fazia questão e achava muito caro", disse um. "Quem está passando por todas as dificuldades da gravidez, do 1° mês até o parto e depois amamentação, é ela e não ele", afirmou outra. "E a Viih Tube agora tem a obrigação de arcar com os custo do Eli, só porque está grávida dele? Errada ela não está", avaliou outro.

"Quem tá criticando a Viih Tube é 100% sem noção", destacou outra. "Oxi e ela é obrigada bancar ele? Como bem disse Caio Castro, cada um paga o seu!", ressaltou mais uma. "Mas ele é filho dela pra ela 'deixar ele na econômica'? Kkkkk ele que pague ué", afirmou uma usuária do Twitter.

Mais cedo, Viih e Eliezer já tinham brincado nos stories do Instagram sobre o assunto. "Ela vai de business e eu mero mortal de econômica porque eu paguei a passagem", se divertiu.

"Ela está aqui para me humilhar, porque ela está de business e eu não, estou de econômica. Eu quem paguei a passagem e sou pão duro, mas ela está de patroa", continuou o ex-BBB.

Horas depois, ele falou novamente do motivo de viajar na classe econômica. "É ruim, gente, pelo amor de Deus. Prefiro ir de econômica do que pagar um carro na passagem. Tenho amor demais pelo meu dinheiro. Ela que é rica, eu não. Ela foi porque foi mais confortável, cansada, dormir e a barriga estava doendo", afirmou.