SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vini Büttel foi o foi o sexto eliminado desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 21,14% dos votos, na noite desta quinta-feira (27). Ele disputava a permanência no reality com Bárbara Borges e Pétala Barreiros.

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa o reality. Com menos votos, Vini foi o peão eliminado da noite.

Vini falou para Adriane Galisteu que o reality é uma escola de vida, um jogo coletivo e individual com emoções afloradas a todo momento. "Agradeço muito ao grupo por ir tão longe, minha torcida é para todo o grupo A. Ficou uma polarização, [no jogo], mas acho que tem pessoas no B que merecem [ganhar]", disse.

Bárbara foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar ao jogo com 53,46%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Após saber que estava salva, ela gritou "obrigada".

No retorno a sede da fazenda, a atriz beijou o chão e agradeceu aos fãs. "Obrigada, meus fãs, eu estou me sentindo muito amada, eu sinto amor", disse. Como todos os participantes que voltam, Bárbara tocou o sino e entrou gritando na casa. Ela foi recebida com festa pelo grupo B, enquanto os adversários ficaram calados assistindo a comemoração.

Pétala foi a segunda peoa salva com 25,40%. No retorno a sede da fazenda ela agradeceu ao Brasil e pediu para os filhos esperarem só mais um pouco a sua volta. "Se Deus quiser, estarei na final", disse a peoa. Ela bateu o sino e entrou na casa dizendo: "A borboletinha voltou". A peoa foi recebida com carinho pelos aliados, mas sem festa devido a eliminação de Vini.