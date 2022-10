SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Latina da Gravação anunciou nesta sexta-feira (28) que Anitta, 29, será uma das apresentadoras da cerimônia de entrega do 23º Latin Grammy, também conhecido como Grammy Latino. A cantora brasileira vai dividir o comando da festa com o porto-riquenho Luis Fonsi, com a italiana Laura Pausini e com a mexicana Thalia.

Além de ser uma das apresentadoras, Anitta poderá sair da festa com dois troféus. Ela é indicada em duas categorias, sendo uma delas a de gravação do ano, a principal da noite, com "Envolver". O outro prêmio que ela pode levar é o de melhor interpretação de reggaeton.

Anitta soma oito indicações ao Grammy Latino na carreira. Seus colegas de apresentação já receberam o prêmio em outras ocasiões. Fonsi tem 5 troféus, Pausini tem 4 e Thalia já recebeu o Prêmio da Presidência da Academia Latina da Gravação.

A 23ª cerimônia do Latin Grammy ocorre no dia 17 de novembro, a partir das 21h (horário de Brasília). Ela será transmitida nos Estados Unidos pelo canal Univision.

A festa vai contar com uma homenagem à cantora Rita Lee pelo conjunto da obra. Ludmilla, Jão, Marina Sena, Marília Mendonça (1995-2021), Criolo, Caetano Veloso, Marisa Monte e Linker são alguns dos brasileiros que concorrem aos prêmios em diferentes categorias dedicadas às músicas em português.