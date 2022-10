SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Jerry Lee Lewis morreu nesta sexta-feira (28), aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo agente do artista ao site americano Spin.

A sétima esposa de Lewis, Judith, estava ao seu lado quando ele morreu em sua casa, no Mississippi.

A confirmação da morte do cantor ocorre dois dias após o site americano TMZ noticiar que ele havia morrido e, em seguida, pedir desculpas pelo engano.

Sua última aparição foi na semana passada, através do Instagram. O artista lamentou que uma gripe o impossibilitou de estar presente na premiação do Country Music Hall of Fame.

"É com profunda tristeza e decepção que escrevo para vocês hoje da minha cama doente, em vez de poder compartilhar meus pensamentos pessoalmente. Tentei tudo o que pude para ganhar forças para vir hoje - esperei tanto por isso desde que soube a respeito no início deste ano. Minhas sinceras desculpas a todos vocês por perderem este belo evento, mas espero vê-los em breve", disse.

"Obrigado a todos por seu apoio e amor e por me eleger para o Hall da Fama da Música Country e, acima de tudo, obrigado a Deus por me permitir experimentar essa honra enquanto ainda estou aqui, acrescentou o músico.

Jerry Lee Lewis nasceu em 1935, no estado norte-americano Louisiana, e se tornou um dos ícones do rock 'n' roll graças aos hits "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls of Fire".

Ele ganhou quatro Grammys, incluindo um Grammy Lifetime Achievement Award e dois Grammy Hall of Fame Awards.

Ao longo da carreira, gravou mais de 40 álbuns e entrou no Hall da Fama do Rock em 1986 - sendo um dos primeiros a receber a honraria.

Lewis deixa sua esposa, Judith Coghlan Lewis e os filhos Jerry Lee Lewis III, Ronnie Lewis, Pheobe Lewis e Lori Lancaster.