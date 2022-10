SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Now United está em busca de um novo brasileiro para integrar o grupo musical, após a saída de Any Gabrielly, 20. Nesta sexta-feira (28), o conjunto global anunciou um concurso, feito em parceria com o TikTok, para descobrir um novo talento do Brasil.

Cantores e dançarinos de 16 a 19 anos poderão publicar vídeos na plataforma até dia 23 de novembro, para concorrerem uma vaga no grupo. Os participantes do concurso deverão usar a #NovoMembroNowUnited para concorrer. O vídeo deve ter no mínimo 30 segundos, em que os jovens deverão mostrar seu talento cantando e dançando.

A empresa 19 Entertainment será responsável pela busca e seleção dos melhores candidatos. Além disso, no dia 16 de novembro, também será realizada uma audição presencial, em São Paulo, em que os mais talentosos serão convidados para uma apresentação sob a direção de Kerrie Mailey.

Em seguida, uma segunda rodada de apresentações presenciais será feita, com a presença de Simon Fuller e dos membros do Now United. O local das audições será anunciado no site oficial do grupo musical. O vencedor será anunciado em dezembro deste ano.

Recentemente, o cantor Noah Urrea também anunciou sua saída do Now United. Diferente do caso de Gabrielly, o americano já foi substituído por Zane Carter. "Se juntem a mim neste próximo capítulo da minha carreira", disse ele.