SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Zulu, 40, não tem tempo livre em sua agenda. O ator, conhecido por trabalhos como "Sete Pecados", "Totalmente Demais", "Ti Ti Ti", "Sol Nascente" e "O Outro Lado do Paraíso", da Rede Globo, se divide entre seus diversos afazeres: artista, pai, marido, militante e empresário.

Atualmente, o carioca é sócio da DUE Incorporadora, empresa especializada em empreendimentos de praia com alto padrão em Pernambuco.

"Eu sempre flertei com a área da construção civil", contou à reportagem enquanto se encaminhava ao aeroporto ?foi um dos poucos momentos livres que Zulu encontrou para conversar com a reportagem.

"Eu tenho dois sócios que também já trabalhavam com isso. Um deles já tinha tido uma construtora e outro, assim como eu, investia na construção civil", explicou.

"No início da pandemia, a gente decidiu abrir uma construtora para construir no litoral pernambucano. A ideia era só construir na praia, mas hoje já estamos até na cidade de Recife. A intenção é andar um pouco mais por esse Brasil, construindo."

A empresa completou dois anos e conta com seis empreendimentos. Há, ainda, planos de chegar até Alagoas.

Zulu fala empolgado sobre a nova "empreitada", e explica ser uma pessoa inquieta quanto ao profissional.

"Sempre quis, de uma forma ou de outra, sair da minha zona de conforto. Demorei para assumir esse lado empresário porque na minha cabeça o fato de eu ser empresário seria estar frustrado com o meu lado ator. Hoje, entendo que isso não é verdade."

No entanto, o artista não consegue decidir a sua preferência: atuar ou empreender. "É uma pergunta delicadíssima. Amo as duas coisas, não consigo escolher."

Mas não apenas de construções de condomínios de alto luxo vivem os sonhos de Rafael Zulu. Para ele, ainda falta uma realização: "Gostaria de ter um bar ou um restaurante."

Além de ser sócio na DUE, Zulu tem uma parceria com Thiaguinho na festa Tardezinha.

VELOCIDADE DE CRUZEIRO

"Essa inquietude profissional eu vivo há anos". É assim que o ator justifica tanta energia e vontade de se dedicar a diferentes projetos. "Entrei em uma velocidade de cruzeiro. É como se ela tivesse se tornado a minha zona de conforto."

Para ele, o segredo é respeitar os raros momentos de pausa: "Em pleno ano em que completo 40 anos, te digo que fico com o freio de mão mais puxado às vezes".

"Antigamente, me preocupava em ficar sem fazer nada. Agora, entendo que a folga também é produtiva, diz.

GALÃ?

Rafael Zulu faz parte do elenco de "A Sogra Que Te Pariu", série da Netflix, e esteve nas recentes "Mulher Oceano" e "O Melhor Verão das Nossas Vidas".

Em seus trabalhos, sua aparência acaba sempre chamando a atenção, mas ele nega o título de galã.

"Não me considero. Estou sendo muito honesto com você. Claro, me acho um cara bonito, mas 'galã' é algo que a televisão intitula. E são vários: Bruno Gagliasso, Cauã Reymond, e por aí vai. Mas eu não sou encarado dessa forma. Por que me veem como um cara bonito, mas não um galã negro."

"Falo isso sem vitimismo. É a realidade: a televisão nunca me reconheceu como um galã. Eu nunca tive papéis de galã. A maior parte vai para pessoas brancas", afirma.

MILITÂNCIA

Entrar no Instagram de Rafael Zulu é se deparar com fotos de sua família, registros de seus trabalhos e, também, publicações que discutem questões de raça. Autointitulado uma pessoa militante, o ator explica que lutar pela causa "faz parte do roteiro" da vida.

"Quando a gente é preto, a gente já faz uma militância em silêncio. E a gente vive em uma sociedade que o preto é culpado pelo racismo. Sendo que o racismo é um problema de branco. Foi ele quem inventou isso contra a gente e agora não dão conta de bancar", declara Zulu.

"É preciso falar diariamente disso. Não é como se eu arranjasse tempo para abordar o racismo, porque isso faz parte do meu dia a dia", acrescenta.

"Eu sou um cara que, por ter uma vida pública, já escapei de situações racistas. A minha profissão deixa a minha cor invisível. Mas isso é no Brasil. Se eu for para a Argentina, sou apenas um preto."

"Tenho filhos pretos. Não quero que eles passem pelas mesmas coisas que passei. Quero que vivam em um mundo melhor."

Em entrevista ao site UOL em 2020, o ator contou que sofreu as primeiras ofensas racistas aos 14 anos, da mãe de uma paquera.

"Essa paquera não tinha beijo, nem nada, era só papo. Eu saia da escola e ia até a porta da casa dela. A mãe, incomodada com a situação, disse 'já era para você ter entrado' e perguntou 'com quem você está aí?'. Nisso, ela foi para janela ver quem era e, quando me viu, já gritou: 'Sai da porta, o que você está fazendo aí com esse neguinho, esse macaco, crioulo'", disse.

O assunto é tão presente nas redes de Zulu que toda terça-feira ele faz uma live para conversar com os seguidores.