SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casamento de 13 anos entre Tom Brady e Gisele Bundchen chegou ao fim nesta sexta-feira (28). Ao longo dos anos do relacionamento, que começou em 2006, a modelo se mostrou uma torcedora fiel e marcou presença em jogos decisivos na carreira do jogador de futebol americano.

Mas tudo era diferente no começo. Gisele revelou durante o documentário "Man in the Arena: Tom Brady", no ano passado, que não curtiu a primeira experiência em um jogo da NFL, entre o New England Patriots, então time de Brady, e San Diego Chargers.

"Eu pensei que era a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Eu estava tipo: 'O que eles estão fazendo?'. No final, eu fiquei tipo: 'Deus, eu não sei o que dizer a esse cara'. Eu não entendi nada", disse Gisele.

A modelo aprendeu as regras do futebol americano e passou a acompanhar cada vez mais os jogos do marido. Ela virou até "corneteira".

Em 2012, após a derrota dos Patriots para o New York Giants no Super Bowl daquele ano, Gisele foi flagrada por uma câmera dizendo: "Meu marido não pode jogar a bola e pegar a bola ao mesmo tempo", em resposta a alguns torcedores que a incomodavam.

Já em 2021, após a vitória do Tampa Bay Buccaneers, atual time de Brady, no Super Bowl, Gisele se emocionou e ganhou declaração em português do marido. "Te amo muito", disse o quarterback.

Durante a crise que resultou no fim do casamento, a brasileira mostrou apoio a Brady e ao Buccaneers na estreia do time na temporada 2022 da NFL. "Vamos, Tom Brady! Vamos, Bucs!", postou a modelo no Twitter. Porém, Gisele não compareceu ao primeiro jogo da equipe em casa. Os filhos deles foram para o estádio.

O principal motivo do divórcio, segundo a imprensa dos Estados Unidos, é a falta de tempo de Brady com a família após ele desistir da aposentadoria. O jogador de 45 anos anunciou em fevereiro o fim da carreira, mas voltou atrás no mês seguinte e decidiu jogar mais uma temporada na NFL.