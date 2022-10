SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thaila Ayala, 36, anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que está grávida do segundo filho com o marido, o ator Renato Góes, 35. O casal é pai de Francisco, que ainda não completou um ano.

Para contar a novidade, a atriz fez um vídeo que inclui a publicidade de uma famosa marca de teste de gravidez de farmácia -a mesma marca em que Claudia Raia fez publicidade ao anunciar a gravidez aos 55 anos.

No vídeo, Thaila aparece se arrumando e, ao ouvir o alarme do celular, vai a outro cômodo da casa fazer o anúncio da gravidez e segurando uma caixa com o teste de farmácia. "Acho que vocês vão querer me ajudar nessa", disse colocando a mão na barriga, rindo e balançando a cabeça confirmando a gravidez.

"Meu Deus! Eu chorei com a publi. Te amo", comentou Góes na publicação da esposa. "Vem baby amado! Tão linda você amiga! Mami deusa!", escreveu a atriz Sophie Charlotte.

"Meu Deus! Mais um bebê! Viva!", disse a atriz Paloma Bernardi. A atriz e apresentadora Fiorella Mattheis também comentou a publicação de Thaila. "Você está tão linda amiga. Vem, vem, neném."