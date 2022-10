SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Que atire a primeira pedra quem não está com frio na barriga durante a apuração deste segundo turno das eleições 2022. Com uma disputa acirrada entre os candidatos a presidente, além de para governador em diversos estados, muita gente estava roendo as unhas enquanto os votos eram contados.

Isso inclui, é claro, muitos famosos. Alguns usaram as redes sociais para compartilhar que estavam nervosos e ansiosos para saber dos resultados --mesmo que esta seja uma das apurações mais rápidas da história.

Any Gabrielly, cantora que anunciou que em breve deixará o grupo internacional Now United, resumiu o sentimento geral da nação. "Agora é o infarto", brincou logo que as urnas começaram a ser abertas, após o encerramento da votação, às 17h.

A atriz e cantora Cleo foi outra que não escondeu o frio na barriga. "Estou ansiosaaaaa", escreveu, assim mesmo, com vários "as". Já a funkeira Ludmilla parecia confiante: "Vem que eu já coloquei a cerveja pra gelar e as melhores do 'Numanice' já estão no jeito!".

Alguns chegaram a apelar para a religião. "Ai, Deus, abençoa o Brasil, Deus", pediu Anitta. "Meu anjo da guarda, nossa senhora da Penha, Jesus Cristo e meu Deus passe na frente nessa apuração porque agora é com vocês", completou a ex-BBB Gizelly Bicalho. "Em breve saberemos qual será nosso futuro."