SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Bruna Marquezine nunca perdeu para o Neymar". Essa declaração tem viralizado nas redes sociais após o candidato da atriz, Lula (PT), ser eleito o novo presidente em disputa contra Bolsonaro (PL), a escolha de Neymar.

Ambos são ex-namorados, mas aparentemente a atriz se sai melhor quando tem de decidir por algo. Pelo Twitter, o nome dela foi alçado a um dos temas mais comentados.

"Bruna Marquezine com Manu Gavassi e Neymar com Prior [eliminação do Big Brother]. O Prior saiu. Nas eleições 2022: Bruna Marquezine com Lula e Neymar com Bolsonaro. Bolsonaro perdeu", publicou um seguidor.

Houve também quem atrelasse o término do namoro entre ambos como mais uma derrota do atacante da seleção brasileira. "Quando a Bruna Marquezine venceu o primeiro round, eu fiquei chateado, mas dessa vez tô de boa. Agora ela abre 2 a 0 sobre o Neymar", postou outro seguidor.

Convidada do podcast Quem Pode, Pod, de Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank, em setembro, a atriz Bruna Marquezine declarou que seu voto nas eleições seria de Lula e em determinado momento da entrevista fez um "L" com a mão.

No mesmo papo, Bruna lembrou do namoro com Neymar e revelou que a relação, embora tenha durado cinco anos, não era um mar de rosas. "Tentava me enquadrar e vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", disparou.