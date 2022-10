SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O boletim médico divulgado nesta segunda (31) pela assessoria de imprensa de Erasmo Carlos, 81, indica que o músico apresentou "significativa melhora clínica" e deve receber alta nos próximos dias. Ele está internado há mais de uma semana com uma infecção pulmonar.

No Instagram, sua esposa criticou a postura da imprensa ao procurá-la para comentar uma notícia falsa que dizia que ele havia morrido: "Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso, até porque não há nada além do que já foi informado".

No comunicado enviado à imprensa, a assessoria de Erasmo Carlos também pede que não se entre em contato diretamente com os familiares dele: "A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias. Solicitamos que qualquer informação seja checada antes junto à assessoria de imprensa de Erasmo".

Fernanda Passos desabafou no Instagram: "Já não basta ter a privacidade violada, ler o ouvir coisas ruins o dia todo enquanto estamos focados no que realmente importa... Ainda tem que lidar com a irresponsabilidade de quem não sabe o que está fazendo".

Quando uma pessoa querida está internada a gente cuida da pessoa, de burocracia, algumas vezes comer, escovar os dentes, e tomar banho fica por último ou nem acontece. A dedicação é integral. Ninguém está livre disso, em nenhuma idade... Tenham bom senso e cuidado... Se não podem ter com quem ama o Erasmo, tenham com ele que está com todas as energias voltadas na sua melhora. Fernanda Passos

"E aliás, se algo ruim acontecesse acabamos de experimentar a 'delicadeza' de vocês no trato de quem estaria sofrendo demais. Que coisa horrorosa! Maldade demais...", escreveu.