SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de Halloween ?ou Dia das Bruxas?, comemorado nesta segunda (31) cinemas da capital paulista vão exibir o filme de terror "A Luz do Demônio" no que estão chamando de experiência imersiva.

O longa sobre demônios e exorcismos, que estreia apenas na quinta-feira (3), ganha projeção nesta segunda em uma sala com decoração temática. Além disso, atores fantasiados dão sustos no público durante a sessão. Três salas da rede Cinemark na cidade realizam o evento "Noite do Terror", a partir das 20h, com ingressos a R$ 30.

Além disso, São Paulo tem outros eventos ao longo da semana de pós-eleições para quem não quer levar sustos. No final de semana, por exemplo, há o retorno ao formato presencial da Feira Miolo(s), na biblioteca Mário de Andrade, e a primeira edição brasileira do festival Primavera Sound, que ainda tem ingressos à venda.

Confira dicas para curtir na capital paulista esta semana.

FEIRA MIOLO(S)

A nona e maior edição da feira de literatura e de arte gráfica retorna ao formato presencial na biblioteca Mário de Andrade após duas edições virtuais. Com entrada gratuita, o evento tem a participação de 220 editoras, escritores e ilustradores, além de programação cultural, com oficinas e bate-papos. Uma exposição é dedicada ao livro "A Prosa da Transiberiana e da Pequena Joana da França", ilustrado pela pintora ucraniana Sonia Delaunay-Terk.

Onde Biblioteca Mário de Andrade - r. da Consolação, 94, República, região central.

Quando Sáb. (5) e dom. (6), a partir das 11h.

Quanto Grátis.

Informações Programação completa em feiramiolos.com.br

LUIS ANTONIO-GABRIELA

Elogiada pela crítica, a peça Cia. Mungunzá volta aos palcos para comemorar 400 apresentações. O espetáculo conta a história do irmão mais velho do diretor Nelson Baskerville, Luis Antonio, um homossexual que nos anos 1960 parte para a Espanha, onde assume a identidade da travesti Gabriela.

Direção: Nelson Baskerville. Com: Fabia Mirassos, Marcos Felipe e Lucas Beda.,

Onde Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185, Bom Retiro, região central

Quando Qua., às 18h; qui. a sáb., às 20h. De 2 a 5/11

Quanto A partir de R$ 12

Classificação 14 anos

Informações (11) 3332-3600.

NOITE DO TERROR

Nesta segunda, 31, a rede Cinemark faz uma exibição especial do terror "A Luz do Demônio", que estreia apenas na quinta-feira, com salas decoradas e atores fantasiados que vão interagir com o público durante a sessão. Promovem o evento três salas da capital paulista, nos shoppings Tatuapé, SP Market e Eldorado. Na história, o Vaticano abre uma escola voltada a treinar padres para realizar exorcismos, seguindo um aumento no número de casos de possessões. Uma irmã está entre as alunas e parece ter um dom especial.

Quando Seg. (31), às 20h.

Quanto R$ 30

Informações cinemark.com.br

PRIMAVERA SOUND

O festival criado em Barcelona, na Espanha, faz sua primeira edição em São Paulo com nomes incensados da música nacional e internacional. Entre os estrangeiros, tocam, por exemplo, Arctic Monkeys e Björk, no sábado (5), e Lorde e Charli XCX, no domingo (6). A parte brasileira do line-up conta com Tim Bernardes, Amaro Freitas e MC Dricka, entre outros.

Onde Distrito Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Quando Sáb. (5) e dom. (6), a partir das 11h

Quanto A partir de R$ 579, no site Eventim

VIRADA SUSTENTÁVEL

O evento reúne shows, peças de teatro, exposições, atividades e intervenções artísticas relacionados a temas como sustentabilidade, meio ambiente e mudanças climáticas em diferentes regiões da capital paulista ao longo de três semanas. Um dos destaques é uma apresentação do coral indígena Tekoá Yy Porã no domingo, dia 6, no teatro Sérgio Cardoso. Já o Goethe-Institut recebe uma instalação da artista colombiana Ingrid Cuestas e exibição do filme "2038", de Christopher Roth, seguido de bate-papo com Carol Baracho, da Perifa Sustentável, às 15h de sábado, dia 5.

Quando De 3 a 20/11.

Quanto Grátis

Informações viradasustentavel.org.br.