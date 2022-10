SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Shakira, 45, envolveu-se em uma polêmica durante uma festa de Halloween em Barcelona, na Espanha. De acordo com o jornal Marca, a artista foi acusada de se comportar mal, furando a fila para entrar no evento, em um clube privado.

Segundo uma reportagem do programa 'Socialite' da emissora espanhola Telecinco, muitas crianças aguardavam sua vez para entrar na festa, quando a cantora chegou com seus dois filhos e ingressou antes no local.

Assim, os pais ficaram irritados com a situação e ameaçaram deixar de segui-la nas redes sociais.

A mídia espanhola destacou que Shakira "irritou" as crianças e os pais que participaram da festa catalã. A jornalista Silvia Taulés acrescentou que os presentes consideraram a atitude da artista pop como "arrogante".

"A atitude é o que horroriza todos os participantes. Todos ficaram indignados, porque é uma imagem muito ruim. Começaram a separar todo mundo, e Shakira apareceu com seus filhos e dois seguranças e eles entraram sorrateiramente ", disse Silvia ao programa da Telecinco.

O jornalista acrescentou que várias pessoas começaram a gritar. "Houve discussões e pedidos para que isso não acontecesse, mas a organização disse que deixavam entrar quem quisessem ".

Em uma publicação no Twitter, a cantora recém separada de Gerard Piqué decidiu homenagear os filhos Sasha e Milan, se vestindo como uma líder de torcida das crianças, com uma camiseta com os nomes deles.