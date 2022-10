SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paola Carosella, de 50 anos, sugeriu fazer comidas para chá revelação dos sigilos de 100 anos do presidente Jair Bolsonaro (PL) proposto pelo youtuber Felipe Neto.

Em uma publicação no Twitter, Felipe disse que se propõe a fazer um evento no primeiro dia de 2023 para descobrir quais são as informações que o atual presidente colocou como secreto em um período de 100 anos.

"Eu proponho um chá de revelação dia 01/01 para abrir os sigilos de 100 anos", escreveu Felipe. Em resposta, a chef de cozinha afirmou: "Eu faço as comidinhas".

No domingo (30), Paola foi votar ao lado da fila, Francesca Carosella. Na mesma rede social, ela escreveu: "Um Brasil melhor para ela. Para todos, para o Brasil ser feliz de novo".

Ela também questionou o silêncio de Bolsonaro após a derrota. "Como assim nada? Nem uma palavra para os milhões que votaram nele? Abandonou?", questionou.