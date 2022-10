SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e socialite Kim Kardashian, 42, cometeu uma gafe e apareceu vestida como a vilã Mystique, do "X-Men", em uma festa de aniversário que não era a fantasia, no domingo (31). Ela compartilhou no stories do Instagram uma foto ao lado da aniversariante, a atriz Tracee Ellis Ross, contando o que aconteceu.

"Aquela vez que fui fantasiada a uma festa de aniversário que não era uma festa a fantasia. Feliz aniversário para a mais linda das almas, Tracee Ellis Ross", escreveu Kardashian na legenda da foto.

Na foto, Kardashian aparece usando uma peruca vermelha, lentes de contato coloridas assustadoras e uma roupa de látex azul colante. Enquanto a aniversariante usava um macacão vermelho de lantejoulas e uma jaqueta.

Antes da gafe na festa, Kardashian compartilhou um vídeo e várias fotos fantasiada no Instagram e desejou um feliz dia das bruxas para os seguidores. Vários internautas elogiaram a fantasia da socialite. "Tão maravilhosa", comentou um internauta. "Rainha", escreveu outro.

No Twitter, a socialite foi criticada por alguns internautas."O absurdo chega a tal nível que ontem Kim Kardashian foi convidada para uma festa de aniversário à qual foi fantasiada e quando chegou era a única com fantasia", tuitou um usuário da rede social.

"Eu realmente gostaria que a mídia parasse de retratar Ivanka Trump e Kim Kardashian como modelos para as mulheres modernas. Eles são narcisistas egoístas que só são famosos por causa das famílias em que nasceram", escreveu uma internauta.